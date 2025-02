Sanremo 2025, chi è la manager Marta Donà: ha vinto gli ultimi tre festival

(Adnkronos) - Nell'ambiente discografico è lei la vera trionfatrice di Sanremo, per il terzo anno consecutivo, come manager dell'artista che si porta a casa la vittoria del festival. Marta Donà, fondatrice nel 2011 della società di management LaTarma, è la manager di Olly,vincitore di Sanremo 2025 con 'Balorda Nostalgia', ma anche di Angelina Mango e di Marco Mengoni, rispettivamente vincitori nel 2024 e nel 2023. Non solo, era anche la manager dei Maneskin quando vinsero il festival nel 2021 e l'Eurovision (poi, proprio all'indomani della vittoria, cambiarono management).

Laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Verona e nipote di Claudia Mori (la moglie di Adriano Celentano, ndr.), 42 anni, Marta Donà ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare alla Sony Music nel 2009 come press agent. Ma la svolta è arrivata quando Marco Mengoni le propose di diventare la sua manager. Marta lasciò la Sony e fondò nel 2011 LaTarma Management, alla quale affiancherà poi LaTarma Ent e l’etichetta discografica LaTarma Records. Nel 2013, è proprio con Marco Mengoni e 'L'esseziale', che Marta Donà vinse il suo primo festival di Sanremo. Da allora è diventata una delle più affermate manager della sua generazione. Tra gli artisti presenti nel suo roster ci sono anche Alessandro Cattelan, conduttore quest'anno del 'Dopofestival' e ieri sul palco in veste di co-conduttore della finale del festival, è Francesca Michielin, in gara al festival 2025 con 'Fango in Paradiso'.

Sui social la sua terza vittoria consecutiva non è passata inosservata. Anche il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha sottolineato la tripletta delle sue vittorie sanremesi e i suoi 4 festival vinti negli ultimi 5 anni: "Sanremo 2021 Maneskin: manager Marta Donà; Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà; Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà; Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà. Numero Uno!", ha scritto Mentana su Instagram accanto alla foto della Donà.