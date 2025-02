Grugliasco, lo Sportello alla Città e il Front Office Tributi aperti anche il sabato mattina

Dal mese di febbraio a Grugliasco lo Sportello alla Città si rinnova, pur restando nell'attuale sede di piazza Matteotti 38. Fornirà informazioni ai cittadini e ritirerà pratiche specifiche e segnalazioni.

L'orario rimarrà invariato dal lunedì al venerdì e precisamente: lunedì, mercoledì, venerdì 9-12,30; martedì e giovedì 9-12,30/14-16, ma si aggiungerà l'apertura al pubblico al sabato a partire dal 15 febbraio, dalle 9 alle 12.

Contestualmente, anche il Front Office Tributi dal 15 febbraio aprirà al pubblico il sabato mattina dalle 9 alle 12, spostandosi solo ed esclusivamente nella giornata di sabato presso i locali di piazza Matteotti 38, dove sarà contattabile telefonicamente al numero 011 4013 000.

Dal lunedì al venerdì il Front Office Tributi rimarrà nell'attuale sede di piazza 66 Martiri 2, osserverà il consueto orario (lunedì, mercoledì, venerdì 9-12,30; martedì e giovedì 9-12,30/14-16) e risponderà ai numeri 011 4013 531, 011 4013 534, 011 4013 537.

In piazza Matteotti 38, dal lunedì al venerdì a partire dalle 11,30, per accedere allo Sportello alla Città e il sabato anche per il Front Office Tributi è necessario suonare il citofono.