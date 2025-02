Tutto pronto a Vinovo per il via della stagione 2025 del trotto

Una storia lunga 48 capitoli e il primo sta per cominciare. Mercoledì 19 febbraio infatti l’ippodromo di Vinovo riaprirà i battenti per la prima riunione stagionale. E sarà una bellissima avventura, ché mai come quest'anno il programma è stato carico di eventi e significati. Uno su tutti, domenica 6 aprile con una giornata intensissima, caratterizzata dal Gran Premio Costa Azzurra (inserito nel prestigioso “UET ELITE CIRCUIT”) e dal doppio Gran Pemio Città di Torino. Appuntamenti che saranno arricchiti da diverse iniziative collaterali, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, attualmente allo studio.

Oggi cavalli in pista attorno alle 14,45 per le prima delle otto corse in programma. Ma ci sarà anche una pausa interessantissima, ché dopo la sesta corsa è prevista la prova pubblica di due big come Capital Mail e Alrajah One. La corsa più importante è riservata a cavalli di 5 anni ed oltre impegnati sul miglio. Ultimo numero dello schieramento per il rientrante Bambin, allievo di Alessandro Gocciadoro, reduce da due errori prima dello stop di due mesi fa. Delinda Lubi scatta in pole position, Click Starlight e Coltwine di Casei sono i pretendenti più attendili, considerando il momento poco redditizio di Coeur Joyeuse.

Per la prima volta sull’anello di Vinovo saranno impegnati i tre anni della generazione 2022. Otto dietro le ali dell’autostart in una corsa dal pronostico apertissimo: con la miglior posizione Edoardo Loccisano presenta Girardengo Play, vincitore a Treviso all’ultimo impegno di fine gennaio. Rientra anche, dopo una lunga sosta di quattro mesi Golden Shot Bar, allievo di Santo Mollo. Ghoan Kb Leone ha ottenuto un buon riferimento cronometrico a Milano e se lo ripetesse sarebbe da considerare il favorito. Inoltre spazio ai gentlemen con il Premio Castagno: alla corda in seconda fila la pupilla di Felice Tiene, Fair Lady Gar ha ugualmente chance di prima. Andrea Guzzinati affida a Marco Castaldo invece Fabiola Ross che potrebbe sfruttare la posizione per tornare al successo. Tornerà operativo anche il ristorante HippoBreak con pranzo composto da primo, secondo con contorno acqua e caffè a 20€, più possibilità di piatti a base di pesce a parte e dalle 16 aperitivo a 10€ con buffet. Ingresso gratuito e libero a tutti come sempre.

Il trotto tornerà poi il 26 febbraio, altre 8 corse con il programma chiuso dalla prima Tris Quarté Quintè dell'anno a Torino: sarà il Premio Riapertura, con cavalli anziani disposti sui nastri e sulla distanza del doppio km. E da lì in poi senza soluzione di continuità per arrivare fino al 31 dicembre prossimo.