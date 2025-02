Emilio Tourn: ora c’è il libro che narra le vicende dell’alpino lusernese

Nel corso della sua vita ha ricevuto diversi soprannomi – Tourn il piemontese, Miliu Merlu, Vigne – e ora Emilio Tourn, l’alpino lusernese protagonista de ‘Il sergente nella neve’ di Mario Rigoni Stern, è al centro di un libro. A pochi giorni dalla consegna al cugino Silvio Tourn della medaglia d’onore riconosciuta come ex deportato ed internato, si è aperta sul sito della casa editrice in crowdfunding bookabook la possibilità di preordinare la copia cartacea del libro ‘Tourn il piemontese’ scritto dal cerverese Giacomo Dotta. Il volume, già disponibile nella versione pdf per chi ordina da adesso il libro, è il frutto della ricerca da Dotta con l’aiuto dell’ex segretario comunale di Luserna San Giovanni Paolo Mana. “Nel libro c’è la ricostruzione di alcune vicende di Emilio Tourn non raccontate ancora durante la presentazione della ricerca e che sono state ricostruite grazie ai documenti custoditi nell’archivio Mario Rigoni Stern di Asiago – racconta Dotta – e grazie alla lettura della sceneggiatura che lo scrittore veneto aveva composto assieme al regista Ermanno Olmi che stava lavorando a un film mai uscito proprio sul libro ‘Il sergente nella neve’”. Proprio in questa sceneggiatura, Tourn viene indicato con il soprannome ‘Vigne’: “Che derivava dalla località di Luserna alta dove era cresciuto” conclude Dotta.