Pensiero critico e ironia: quotidiana.com a Fertili Terreni Teatro

Fertili Terreni Teatro presenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione Almeno noi nell’universo: una retrospettiva dedicata a quotidiana.com, compagnia riminese che porta a Torino tre spettacoli dalla sua ricerca teatrale radicale. Dal 19 al 21 febbraio, nella cornice di Off Topic, andranno in scena L’anarchico non è fotogenico, Sembra ma non soffro e I greci, gente seria! Come i danzatori. Un viaggio tra ironia e riflessione.

Con questo appuntamento, prende il via il format delle retrospettive di Fertili Terreni Teatro, creato per la stagione Almeno noi nell’universo. A quotidiana.com, seguiranno altre due retrospettive dedicate ad Antonella Delli Gatti al Teatro Bellarte e poi a Tindaro Granata di nuovo negli spazi di Off Topic.

Nata nel 2003, quotidiana.com si distingue per un teatro essenziale nella forma e provocatorio nei contenuti. Attraverso linguaggi spiazzanti e una dialettica tagliente, gli spettacoli di Paola Vannoni e Roberto Scappin affrontano l'incertezza, il dubbio e le contraddizioni della realtà contemporanea. Tra ironia e vertigine filosofica, le loro opere esplorano il conflitto tra il pensiero dominante e il bisogno di rottura, mettendo in crisi certezze e convenzioni. Una scrittura che gioca con il paradosso, una scena ridotta all’osso, un teatro che sorprende e scuote, invitando lo spettatore a un’analisi critica del presente.

L’iniziativa inserita nella stagione conferma la vocazione di Fertili Terreni Teatro nel portare a Torino voci artistiche capaci di interrogare il nostro tempo con intelligenza e ironia, offrendo al pubblico degli strumenti di riflessione fuori dagli schemi.

Info: https://www.fertiliterreniteatro.com