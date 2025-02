Non c’è il due senza il tre: Marcello Trentini annuncia la chiusura di Magorabin, ma continua la sua avventura a Casamago

La non sostenibilità dell’alta ristorazione

Le ragioni della chiusura, individuate da Trentini con una spietata lucidità, raccontano di un’alta ristorazione – le cosiddette stelle Michelin, per intenderci – ormai sul punto di esplodere: «Che la ristorazione definita fine dining, per come è stata concepita nell’era contemporanea, non sia più sostenibile lo sanno ormai anche i sassi e mi sembra superfluo ribadire che senza catering, consulenze, branding… nessuno può stare felice». Parole che non hanno certo bisogno di conferme, visto quello che sta accadendo nel cielo dell’alta cucina torinese, nel quale le stelle sembrano continuare a spegnersi una dopo l’altra.

Un passato da non rinnegare

Trentini non si nasconde che la chiusura di Magorabin, locale che lui ha creato e voluto con forza non solo come chef ma anche come imprenditore di se stesso, rappresenti uno scacco per chi ha un passato come il suo: «La stella Michelin l’ho desiderata, fortemente voluta, conquistata e portata tatuata sulla pelle con grande piacere per ben 13 anni. È stato un riconoscimento al nostro amore per la filosofia dell’accoglienza e di sicuro non la rinnegheremo». E tuttavia è costretto ad ammettere che tutto questo non è bastato: «Noi abbiamo inseguito il solito vecchio sogno di fare bene, anche da indipendenti. Purtroppo, però, non funziona così… e chi dice il contrario mente, sapendo di farlo».