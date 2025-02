Sport |

Basket Torino School Cup, chiusa la fase a gironi tra emozioni ed entusiasmo

Dopo l'entusiasmante mattinata inaugurale con il Girone Giallo, stavolta è stato il turno del Girone Blu

Con la seconda giornata della Basket Torino School Cup, si è ufficialmente chiusa la fase a gironi del nuovo torneo scolastico organizzato da Reale Mutua Basket Torino. Dopo l'entusiasmante mattinata inaugurale con il Girone Giallo, oggi è stato il turno del Girone Blu, che ha visto protagonisti i padroni di casa dell'IIS Primo Levi, il Liceo Alessandro Volta, il Liceo Domenico Berti e il Liceo Camillo Cavour. L’atmosfera al Primo Levi è stata elettrizzante: spalti gremiti – specialmente durante le partite della formazione locale – cori incessanti e una partecipazione attiva da parte di tutta la comunità scolastica. Oltre ai giocatori in campo, infatti, anche oggi gli studenti hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell’evento, contribuendo come membri dello staff organizzativo, addetti alla comunicazione, tifo organizzato e cheerleader. Un coinvolgimento a tutto tondo che conferma il valore formativo del torneo e il suo successo crescente.

