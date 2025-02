L'ultima rapina gli è fatale: arrestato a Rivoli il terrore delle farmacie

L'ultimo colpo gli è stato fatale. E' finito così in manette il rapinatore che era diventato il terrore delle farmacie nella cintura di Torino. A fermarlo sono stati i carabinieri di Rivoli, dopo una rapina proprio nella città del castello.

Nei guai, un italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine: era il 13 febbraio quando, verso l'orario di chiusura, il malvivente è entrato nella farmacia con il volto coperto da un collant da donna. Facendo credere di avere un'arma in tasca, come spesso era solito fare, si è fatto consegnare i soldi che erano presenti in cassa. In realtà, nella giacca, il rapinatore aveva soltanto un apriscatole.