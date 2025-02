Norberto Rosa, la protesta per l'istituto di Susa arriva a Torino, ma i sindacati vengono tagliati fuori

Si sono ritrovati questa mattina davanti alla sede di Torino dell'Ufficio scolastico regionale gli studenti, i docenti e i professori che da mesi protestano per il destino dell'istituto Norberto Rosa di Susa e Bussoleno. Erano oltre 250 persone.

La vicenda è legata alla prospettiva di un accorpamento tra il liceo e l'istituto Ferrari, sempre di Susa. Il risultato sarebbe un macro-istituto da oltre 1500 studenti e relative incognite sull'autonomia dei singoli istituti.



A guidare la protesta, i sindacati di Flc Cgil e Cub Scuola, insieme a un comitato organizzato dai genitori e da un totale di 300 persone che condividono le preoccupazioni per il futuro dell'istituto valsusino.

Lo "strappo" nei confronti dei sindacati

Ma la protesta ha avuto una coda velenosa: il direttore dell'ufficio scolastico, infatti, non ha voluto ricevere i rappresentanti sindacali, restringendo l'ipotesi di colloquio a una delegazione formata solo da studenti e genitori. "Ringraziamo tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, le studentesse e gli studenti e il comitato “Insieme per il Rosa” - dicono da Flc Cgil -. Nonostante l’adesione allo sciopero abbia raggiunto una percentuale vicina al 90% delle lavoratrici e dei lavoratori del liceo Norberto Rosa di Susa rileviamo che il dottor Suraniti, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha deciso che non potevano far parte della delegazione i rappresentanti delle organizzazioni promotrici dello sciopero".