La migliore Reale della stagione abbatte la Fortitudo

Mercoledì da leoni per la Reale Mutua Basket Torino che al Pala Gianni Asti si impone per 82-64 sulla Fortitudo Bologna. Prova di carattere e qualità per la squadra di coach Moretti che dopo un avvio in sordina, domina la gara nei due quarti centrali, mettendo il risultato in fresco già al termine del terzo quarto. Ennesima prestazione maiuscola di Ajayi autore di gara da 27 punti con un incredibile 6/8 da 3; in doppia cifra anche il connazionale Taylor, che si iscrive a referto con 21 punti, 6 rimbalzi e 6 assist e Giovanni Severini, a quota 10 punti.

CRONACA

Avvio di partita lento per Torino, ma non per Ife Ajayi: il primo quarto è l’inizio dello spettacolo da one-man-show del centro nigeriano Ajayi: 11 punti in 4 minuti e mezzo proiettano subito la Reale Mutua in avanti, nonostante le rimostranze fortitudine (11-8). Si fermano i canestri di Ajayi, Torino si inceppa e la Fortitudo ne approfitta per ribaltare il risulta con Freeman, Battistini e Cusin per l’11-15. A 40’’ dalla fine dei primi 10’ anche Kevion Taylor decide di iscriversi a referto: 5-0 di parziale e primo quarto positivo per i gialloblù (16-15). Nella seconda frazione Bologna prova a mettere la freccia e riportarsi in testa al match con Cusin e Aradori, ma Torino è attenta e con le triple del solito Ajayi, di Schina e Montano respinge gli assalti avversari e tenta la mini-fuga (32-23). La squadra di Caja non si arrende e prova a farsi sotto con Battistini e Fantinelli, ma all’intervallo lungo i gialloblù riescono a ritoccare il parziale e andare a riposo sul 40-31. Nella ripresa Torino ha ancora un’altra marcia ed il pubblico del Pala Gianni Asti se ne accorge subito: l’attacco fluido, la difesa attenta e le percentuali stratosferiche da 3, spingono i gialloblù fino al +31 di inizio quarto quarto, con il match che va in porto in tranquillità sul 82-64 finale.

Reale Mutua Torino - Flats Service Fortitudo Bologna 82-64 (16-15, 24-16, 28-13, 14-20)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 27 (3/5, 6/8), Kevion Taylor 21 (3/7, 4/8), Giovanni Severini 10 (2/4, 2/6), Matteo Montano 7 (2/3, 1/5), Matteo Ghirlanda 7 (1/1, 1/1), Matteo Schina 3 (0/1, 1/1), Aristide Landi 3 (0/2, 1/3), Maximilian Ladurner 2 (1/3, 0/0), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Kevion Taylor 6) - Assist: 22 (Matteo Schina 8)

Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 13 (6/10, 0/0), Matteo Fantinelli 12 (3/6, 1/2), Fabio Mian 11 (0/1, 3/7), Luca Vencato 8 (1/3, 2/4), Marco Cusin 8 (3/4, 0/0), Alessandro Panni 5 (1/2, 1/5), Leonardo Battistini 3 (1/3, 0/0), Riccardo Bolpin 2 (1/2, 0/4), Pietro Aradori 2 (1/4, 0/3), Donte huron Thomas 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Deshawn Freeman, Riccardo Bolpin 5) - Assist: 16 (Matteo Fantinelli, Luca Vencato 5)