Taglio dei bus per la Teksid, la storia di Alessandro: "Fragile e senza patente: come va a lavorare?"

I tagli e i disagi hanno nomi, volti e storie. Non soltanto numeri e percentuali. E la vicenda dei collegamenti bus tra Torino e Carmagnola (tra gli stabilimenti Mirafiori e Teksid) non fanno eccezione.



La storia è quella di Alessandro, operaio della Teksid di Carmagnola: "Ogni giorno utilizza quel bus per andare a lavoro e dal 3 marzo rimarrà senza alternative". La sua vicenda la racconta Valentina Cera, consigliera regionale di Avs, che presto porterà la questione in Consiglio regionale. "Alessandro è un ragazzo con specifiche fragilità e non ha la patente e tanto meno una macchina, come verrà garantito il suo diritto al lavoro? Si colpiscono ancora una volta i più fragili, non rendendosi conto che i tagli vanno ad incidere direttamente sulle condizioni di vita di chi è già più svantaggiato".



In futuro quella che nasce come una domanda potrà diventare un'interrogazione urgente: "Chiediamo di rimandare questa misura: il 3 di marzo è una data troppo ravvicinata perché la gente possa organizzarsi in maniera strutturata. Ma l'intenzione è chiedere che si trovi una soluzione alternativa. Con tutti i soldi che la Regione spende, lo sappiamo bene in questi giorni in cui si dibatte del bilancio, è possibile che la riduzione dei costi debba andare a riguardare una questione come questa? Un disagio per gli operai, ma anche per i tanti pendolari che usano le linee che rischiano la soppressione".