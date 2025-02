Yto Barrada e il valore del colore alla Fondazione Merz: la mostra in collaborazione col Mao apripista del progetto di rete tra realtà culturali

Yto Barrada Deadhead è il titolo della mostra dedicata all’artista marocchina, con cittadinanza francese, vincitrice della quarta edizione del Premio Merz.

Retrospettiva visitabile fino al 15 maggio

La retrospettiva sul suo lavoro, incentrato sul ruolo del colore come relazione al luogo, alla terra e al tempo, sarà visitabile fino al 15 maggio.

Un’esposizione realizzata in collaborazione con il Mao che fa da apripista per una rete di dialogo tra le istituzioni culturali e artistiche della città come Gam, Fondazione Sandretto, Castello di Rivoli, Pinacoteca Agnelli.

“Ci stiamo confrontando - spiega Beatrice Merz, presidente dell’omonima Fondazione - Presto lo rendere pubblico ma era importante dire che questo percorso è iniziato”.

Dialogo tra le istituzioni culturali e artistiche

“Il Mao stava dedicando una parte della sua mostra a Yto ed è stato naturale proseguire con questa collaborazione. Da questo sta nascendo un lavoro sulla città con altre istituzioni”.

“Oggi ci sono segnali complessi che non lasciano grande ottimismo - aggiunge Davide Quadrio, direttore del Mao - Come istituzione come ti puoi porgere e lavorare con valori etici prioritari? Questo è l’esempio di una mostra non innocente. Il lavoro di Yto non è innocente. Si tratta di una mostra in progressione, in cui il tempo è azzerato. Presente, passato e futuro continuano a rincorrersi. Quello che a me piace indicare, è questo senso di un linguaggio che costruisce dei meccanismi relazionali, che ha una complessità che si esaurisce anche nel colore. Colore che non è a sua volta innocente”.

La mostra

Il titolo Deadhead rimanda alla pratica agricola di rimuovere foglie e fiori appassiti di una pianta per stimolarne la crescita. Riprendendo la metafora di un ritorno all’essenziale per liberare nuove energie, l’esposizione accoglie le opere più rappresentative della ricerca artistica di Yto Barrada, tra cui film, sculture, installazioni, tessuti e stampe, alcune delle quali appositamente realizzate per l’occasione.

Nella prima sala, l’opera Lit-ras-d’eau è la rappresentazione di un letto, ma anche di una zattera, per ripercorrere il tema del dormire e della condizione migrante. Condizione precaria di chi cerca un posto in cui iniziare una nuova vita dopo un sonno ristoratore.

Tanger Island è l’opera nella seconda sala che fa riferimento alla città in America e alla città natale dell’artista, Tangeri. Entrambe sono sottoposte a una sorta di crisi climatica. Barrada creare questa monumentale costruzione fatta di gabbie per granchi, che tuttavia lascia in parte aperte per dare l’idea della possibilità di fuga.

Le Memonic Phrases, letteralmente le frasi memoniche, riportano quell’aspetto giocoso educativo tipico dell’arte di Barrada.

In Ways to Baffle di Wind, l’artista ricrea con dei piccoli batuffoli di cotone appesi a dei fili un sistema per capire da che parte va il vento utilizzato per le costruzioni. Una critica sulla nostra tendenza a controllare il mondo circostante, che è comunque più forte e più semplice e non può essere controllato.

La ricerca di Barrada sul colore

Le griglie di tessuto, nella saletta più piccola della Fondazione, sono la sintesi della ricerca di Barrada sul colore. Un’opera ispirata al lavoro di Emily Noyes Vanderpoel la cui tecnica è stata utilizzata dall’artista per tradurre l’arte islamica del Mao in reticoli di velluto tinto a mano con colori naturali.

Pigmenti realizzati in The Mothership, un progetto artistico ideato da Barrada come un "eco-campus femminista" per la coltivazione, la produzione e l'apprendimento delle tinture naturali e delle tradizioni indigene radicali perdute, nel suo giardino a Tangeri in Marocco.

Per info: https://www.fondazionemerz.org