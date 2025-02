Come comprare PI: un token emergente che potrebbe garantire rendimenti interessanti

Pi Network ha recentemente fatto il suo debutto con il token PI, suscitando grande interesse tra gli appassionati del settore. Il progetto si distingue per il suo sistema di mining accessibile tramite dispositivi mobili e per il modello di distribuzione basato su un sistema di inviti.

Nonostante il successo iniziale e la rapida crescita della community, il valore del token ha mostrato un’elevata volatilità, registrando un aumento del 18% nelle prime ore di scambio prima di subire un crollo del 50%. A fronte di queste dinamiche, l’acquisto di PI richiede una strategia ben ponderata, soprattutto in relazione alla scelta della piattaforma di scambio e alle condizioni di mercato.

Mentre PI persiste in un andamento volatile, emergono nuovi progetti innovativi come Solaxy, un layer 2 basato su Solana che punta a risolvere alcune criticità del settore e ad ampliare le opportunità di investimento.

Panoramica su PI Network e guida all’acquisto del token PI

Pi Network rappresenta un’innovazione nel panorama delle criptovalute grazie alla sua accessibilità e alla possibilità di minare token direttamente da un dispositivo mobile. Il progetto ha attirato oltre 60 milioni di utenti, creando una vasta rete attraverso un sistema di referral che premia gli utenti che invitano nuovi partecipanti.

Tuttavia, alcuni analisti hanno paragonato questo modello a strategie di marketing multi-layer, evidenziando le possibili criticità legate alla sostenibilità del sistema. Con il recente rilascio del token PI, il progetto è entrato nella fase di mainnet, consentendo agli utenti di scambiare i token accumulati.

Il prezzo iniziale di PI ha registrato forti oscillazioni, con un picco di 2,00 dollari seguito da un rapido declino fino a 0,97 dollari. La capitalizzazione di mercato e la liquidità limitata sui principali exchange hanno contribuito a questa volatilità.

Attualmente, il token è disponibile su piattaforme centralizzate e decentralizzate, dove gli utenti possono acquistarlo convertendo criptovalute compatibili come ETH. Per iniziare, è necessario creare un wallet su un exchange che supporti PI, depositare fondi e procedere all’acquisto tramite ordini di mercato o limite.

Una volta acquisiti, i token possono essere conservati nel wallet, scambiati o messi in stake per ottenere rendimenti passivi. Tuttavia, la strategia di lock-up proposta dal progetto, che consente di bloccare i token fino a tre anni in cambio di ricompense di mining, solleva interrogativi sulla futura liquidità e stabilità del valore di PI.

Solaxy: il layer 2 di Solana e la prevendita del token SOLX

Ormai, Solana può essere considerata come una delle blockchain più rilevanti del panorama crittografico, grazie alla sua elevata scalabilità e ai bassi costi di transazione. Nonostante la leadership di Ethereum nel settore, Solana ha mostrato una crescita significativa, specialmente in termini di volume di transazioni e revenue generate dalle sue DApp.

Tuttavia, il network ha affrontato sfide legate alla stabilità operativa, con episodi di congestione e interruzioni del servizio che hanno evidenziato la necessità di soluzioni più resilienti.

Per affrontare queste criticità, Solaxy (SOLX) introduce un nuovo layer 2 specificamente progettato per migliorare la scalabilità e la sicurezza di Solana. In particolare, la piattaforma propone un meccanismo di rollup che consente di eseguire transazioni off-chain prima di consolidarle sulla mainnet, riducendo i costi e aumentando l’efficienza della rete.

Questa innovazione mira a garantire una maggiore stabilità del sistema, prevenendo i problemi di congestione che in passato hanno limitato la crescita di Solana. Inoltre, Solaxy integra un ecosistema di smart contract ottimizzati per il settore DeFi e il trading di asset digitali, ampliando le possibilità di utilizzo del network.

Uno degli aspetti più interessanti di Solaxy è la prevendita del token nativo SOLX, che offre un’opportunità di investimento per coloro che desiderano partecipare alla crescita del progetto sin dalle fasi iniziali. Il token sarà utilizzato per il pagamento delle commissioni di transazione, la governance della piattaforma e l’accesso a funzionalità esclusive del network.

Durante la fase di prevendita, il successo di Solaxy ha condotto ad una raccolta fondi da oltre $22 milioni. Questo dato testimonia l’entusiasmo generato dal nuovo token SOLX nella community, che coinvolge anche diversi influencer del mondo crypto.

In generale, l’adozione di Solaxy potrebbe rappresentare un punto di svolta per Solana, rafforzando la sua competitività rispetto a Ethereum e riducendo le problematiche legate alla scalabilità.

Quindi, se il progetto riuscirà a mantenere le promesse in termini di efficienza e sicurezza, SOLX potrebbe emergere come un asset strategico all’interno dell’ecosistema blockchain.

