Kirill Yurovskiy: l'ascesa delle case intelligenti alimentate dall'IA

Nell'ultimo decennio il concetto di casa intelligente è cresciuto moltissimo grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Infatti, quello che una volta era ritenuto un sogno difficile da trasformare in realtà, oggi è diventato normalissimo, poiché i sistemi automatizzati guidati dall'IA installati nelle case rendono la vita facile, risparmiano tempo e sono sicuri. La tecnologia ha trasformato l'interazione degli esseri umani con le residenze in un modo assolutamente privo di attrito di comunicare con l'elettronica di casa, con il gusto del comfort nell'abitazione. Dalle residenze ultra-premium, le case intelligenti dotate di AI sono entrate nel budget di un comune cittadino con l'obiettivo di cambiare anche i fondamenti più elementari della vita moderna. Per saperne di più, leggi questo post di Kirill Yurosvkiy.

1. Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la domotica

L'intelligenza artificiale al lavoro nella domotica intelligente consente di studiare le abitudini e le preferenze degli utenti. L'automazione convenzionale ha sempre richiesto all'uomo una sorta di input per ogni funzione. La domotica intelligente apprende in modo intelligente le abitudini quotidiane e le modifica automaticamente con gli input dell'AI. I termostati intelligenti dotati di intelligenza artificiale studiano le preferenze di temperatura delle persone, leggono le condizioni esterne, osservano l'occupazione e mantengono il riscaldamento/raffreddamento ottimale senza sprechi.

L'intelligenza artificiale collega tutti questi gadget domestici intelligenti in un'unica piattaforma coerente: “un sistema che assicura che tutto al suo interno funzioni in modo connesso”. Questo spiega quindi perché un dispositivo di sicurezza elettrica intelligente può utilizzare l'intelligenza artificiale in risposta a eventi strani rilevati dalle telecamere installate all'interno dell'illuminazione intelligente. D'altra parte, l'automazione svolge facilmente le attività più banali attraverso le persone, utilizzando assistenti personali AI come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri. Grazie all'intelligenza artificiale in continua evoluzione, la domotica è stata resa intuitivamente personale ed efficace.

2. Previsione del consumo energetico e risparmio dei costi

Probabilmente il privilegio più importante di cui gode l'intelligenza artificiale nelle case intelligenti è il fatto che consente di risparmiare sui consumi energetici e di ridurre i costi. Grazie all'applicazione della cronologia dei dati di utilizzo dell'energia, all'analisi in tempo reale e ai fattori esterni, i sistemi guidati dall'IA prevedono le esigenze future di consumo energetico e, di conseguenza, la regolazione proattiva ottimizza le case intelligenti per ottenere la massima efficienza.

L'utilizzo di contatori intelligenti, sistemi di gestione dell'energia alimentati dall'intelligenza artificiale, mostra il consumo elettrico di un proprietario di casa e aiuta quest'ultimo a decidere come ridurlo. Infatti, dalla regolazione dell'intensità luminosa in base all'occupazione della stanza, l'intelligenza artificiale può persino applicare automaticamente misure di risparmio energetico agli elettrodomestici che funzionano nelle ore non di punta. Per vivere in modo sostenibile, le soluzioni energetiche dell'intelligenza artificiale saranno sicuramente uno degli elementi più presenti nelle case ecologiche con un'impronta di carbonio minima.

3. Assistenti vocali e gestori di casa dotati di intelligenza artificiale

Se gli assistenti vocali sono stati la spina dorsale di questa rivoluzione delle case intelligenti, i gestori domestici dotati di intelligenza artificiale portano l'automazione più avanti. Di per sé, gli utenti saranno in grado di comandare i dispositivi intelligenti con facilità attraverso la voce utilizzando Alexa o Google Assistant: facile e a mani libere. La maggior parte di questi sistemi funziona sulla base di alcuni comandi preimpostati e nulla di simile a un'intelligenza.

Mentre la maggior parte dei gestori di case intelligenti si limita al controllo vocale, un gestore di case intelligenti dotato di intelligenza artificiale farà molto di più di quello per cui è stato programmato. I sistemi avanzati prendono decisioni proattive basate su decine di dispositivi, sul comportamento degli utenti e su fattori ambientali, senza bisogno di un input diretto da parte dell'utente. Piuttosto che agire in base ai comandi, i gestori di casa dotati di intelligenza artificiale anticipano le esigenze e agiscono autonomamente. Più precisamente, un sistema avanzato di gestione della casa basato sull'intelligenza artificiale apprende, ad esempio, che il proprietario torna al lavoro alle 18:00 di ogni giorno e, per il suo comfort, accende automaticamente la luce, regola la temperatura e avvia la riproduzione di musica di benvenuto.

4. Privacy e sicurezza nelle case guidate dall'intelligenza artificiale

Sebbene le case intelligenti offrano molti vantaggi, una delle principali preoccupazioni riguarda la privacy e la sicurezza. L'aumento della connettività esporrà la rete a una serie di minacce informatiche, violazioni dei dati e accesso non autorizzato a informazioni sensibili. I sistemi domestici basati sull'intelligenza artificiale che raccolgono grandi quantità di dati personali, come il comportamento degli utenti, le registrazioni vocali e i filmati di sicurezza, sono quindi molto interessanti per gli hacker.

Il rischio verrebbe a sua volta domato da questi produttori attraverso l'introduzione di potenti protocolli di crittografia, autenticazione a più fattori e rilevamento delle minacce in tempo reale. Anche in questo caso, le soluzioni di intelligenza artificiale indipendenti consentono agli utenti di invocare opzioni sulle scelte relative alla raccolta dei propri dati e sui limiti di accesso alle informazioni sensibili. Solo solide misure di cybersicurezza, integrate dalla consapevolezza degli utenti e da politiche trasparenti da parte delle aziende che promuovono queste tecnologie, renderanno fattibili i dati guidati dall'IA nelle case.

Per ridurre questo problema è utile aggiornare periodicamente il firmware, utilizzare password forti e assicurarsi che le reti WiFi siano tutte sicure. Infatti, anche le case che stanno diventando avanzate con l'AIdiani della tecnologia AI, si possono solo aspettare sistemi di gestione domestica più saggi che agiscano come concierge digitali per creare liste della spesa, monitorare la sicurezza e compiti simili con un coinvolgimento minimo da parte dell'utente.

5. Quale sarà il futuro della tecnologia per le case intelligenti?

Qualcuno potrebbe dire: “È un grande futuro per le case intelligenti guidate dall'intelligenza artificiale”. L'evoluzione continua creerà un punto: che gli spazi abitativi non diventino solo intelligenti, ma anche reattivi al di là dell'immaginazione. Le integrazioni che attendono l'IA in combinazione con l'IoT per la tecnologia delle case intelligenti sono in grado di portare l'IA verso le massime capacità di automazione e personalizzazione. La robotica gestita dall'intelligenza artificiale includerà anche aspirapolvere autonomi e persino assistenti di cucina intelligenti.

La sicurezza all'interno di un ambiente domestico intelligente gestito dall'intelligenza artificiale è ulteriormente migliorata grazie a metodi di sicurezza biometrici all'avanguardia, come le verifiche facciali e vocali. La manutenzione predittiva, attualmente in fase di sperimentazione, un giorno consentirà alla residenza di scansionare i guasti alle infrastrutture e agli elettrodomestici per ricevere notifiche o avvertimenti su probabili problemi di danneggiamento in anticipo rispetto al momento in cui ci si accorge del problema.

La cosa più importante, forse, sarà la sostenibilità. Con una casa intelligente guidata dall'intelligenza artificiale, tutto sarà cablato per risparmiare energia, acqua e rifiuti. Inoltre, le soluzioni di energia rinnovabile alimentate dall'intelligenza artificiale e disponibili attraverso le reti intelligenti consentono alle case di ottimizzare l'uso dell'energia per ridurre la dipendenza da fonti non rinnovabili.

6. Il futuro abitativo guidato dall'intelligenza artificiale

Le case intelligenti incarnano il volto dell'abitare moderno, promettendo una vita di facilità, efficienza e sicurezza senza pari. L'intelligenza artificiale assicura che le routine quotidiane siano ottimizzate e che le risorse siano utilizzate in modo ottimale grazie all'automazione intelligente, all'analisi predittiva e alla perfetta integrazione dei dispositivi. Certo, si prospettano sfide legate alla privacy e alla sicurezza, ma i vantaggi che si potrebbero trarre da una casa guidata dall'IA superano di gran lunga i rischi.

Con ogni nuova ondata di sviluppo tecnologico, la promessa della domotica intelligente è cresciuta. L'Intelligenza Artificiale avrebbe sicuramente, e avrebbe già, giocato un ruolo fondamentale nella progettazione di case intuitive, sostenibili e reattive. Non si tratta di una moda passeggera, ma del cuore e dell'anima del modo in cui ci orientiamo verso l'interazione con lo spazio, che apre la strada a un futuro realmente intelligente ed efficiente.