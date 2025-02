L'allevamento Giletta Michele Giuseppe di Revello ha ospitato il Meeting Regionale della razza Frisona: "Settore in buona salute ma burocrazia ancora troppo pesante" (Foto e Video)

L'azienda agricola "Giletta Michele Giuseppe", in località San Firmino a Revello, ha ospitato, giovedì 20 febbraio, Il Meeting Regionale della razza Frisona, importante appuntamento per il comparto zootecnico del territorio e non solo.

Circa 800 i partecipanti alla manifestazione, che hanno avuto modo di visitare l'azienda prima della gara di valutazione morfologica a premi e del momento più conviviale rappresentato dal pranzo presso il Pala CRS di Saluzzo.

Un'occasione di confronto tra allevatori, per discutere delle tematiche che riguardano il settore.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria oltre che di diverse aziende le quali, ciascuna con le proprie peculiarità, gravitano attorno al mondo degli allevatori. Tra queste eVISO, realtà saluzzese specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas.

Molto apprezzato il momento delle premiazioni.

Michela Scotta di Saluzzo ha primeggiato nel concorso sulla "stima del latte prodotto in carriera da una vacca molto longeva evidenziata in azienda"; successo di Alex Forestello di Saluzzo sulla "stima del peso di un vitello"; Davide Olivero di Sommariva del Bosco si aggiudicato la gara "di valutazione morfologica".

Di seguito le dichiarazioni di Elia Dalmasso (presidente A.R.A. Piemonte), Michele Giletta (titolare dell'azienda omonima che ha ospitato l'evento), Catia Rossi (Area Manager di eVISO) e Raffaele Tortalla, presidente di Compral Latte (GUARDA IL VIDEO)