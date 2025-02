Basket, Tecnoengineering Moncalieri al PalaEinaudi per sfidare la USE Basket Rosa Empoli,

Domenica 23 febbraio alle ore 18 la Tecnoengineering Moncalieri torna al PalaEinaudi per la settima giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2. A sfidare le Lunette sarà la USE Basket Rosa Empoli, che all’andata si impose di misura (59-55) al termine di una partita molto combattuta.

Reduci dalla sconfitta in trasferta per 72-39 contro CLV-Limonta Costa Masnaga, le ragazze di coach Terzolo affrontano un'altra squadra di alta classifica. La squadra empolese è attualmente la seconda forza in campionato ed è imbattuta da quattro giornate. L’obiettivo per le gialloblù sarà ritrovare il buon feeling mostrato nella vittoria di inizio febbraio contro Sardegna Marmi Cagliari (69-59) e sfruttare il fattore campo per provare a sorprendere le biancorosse. Moncalieri si affiderà ancora una volta ai numeri di Sammartino (15.1 punti per partita) e Mitreva (9.8), oltre a Ngamene: la ventunenne vanta una media stagionale di 8.8 punti a partita ed è stata una delle note positive della sfida persa contro Costa Masnaga, in cui ha realizzato una doppia doppia.

USE Basket Rosa Empoli, come detto, arriva al PalaEinaudi in ottima forma. Coach Cioni potrà affidarsi a Vente, play da 14.4 punti di media, e Colognesi, con all’attivo una media di 11.5 punti a partita. Stessa media di Colognesi anche per Tarkovicova: la slovacca si è unita alla squadra a stagione in corso, ma non ha avuto problemi ad inserirsi nei meccanismi ben oleati delle empolesi.

Le due squadre scenderanno in campo domenica alle ore 18:00, con ingresso gratuito al PalaEinaudi e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri Basketball. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Manganiello Andrea (Primo Arbitro) e Del Gaudio Arianna (Secondo Arbitro).