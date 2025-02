Volley A1/F. la Wash4green sfida ‘l’ultima marziana’

Nelle due precedenti stagioni, la Wash4green Pinerolo era riuscita ad andare a punti con le big. A Conegliano ne aveva strappato uno per anno. Quest’anno, però, il bilancio è a zero e domani, domenica 23, alle 20,30 al PalaWanny, a Firenze, contro Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del campionato, c’è l’ultima occasione della regular season. Un avversario tradizionalmente ostico, con cui le ‘pinelle’ non hanno mai fatto risultato. Neanche nella gara d’andata, dove hanno fornito una prestazione convincente, ma perso 1-3.