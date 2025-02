Volley A1/F: Perinelli rescinde a tre giornate dalla fine con la Wash4green Pinerolo

Elena Perinelli e la Wash4green Pinerolo rescindono in maniera consensuale il contratto. La schiacciatrice mancina lascia il gruppo a tre giornate dalla fine della stagione regolare, a cui seguiranno i play-off per la Challenge Cup, e alla vigilia della gara con Scandicci. Vola in Turchia nel tentativo di salvare l'Aras Kargo, undicesima nella massima lega nazionale.

Dopo la salvezza conquistata matematicamente con Bergamo, è iniziata la ricostruzione in vista della prossima stagione. Charlie Cambi, che sembrava in orbita Scandicci potrebbe giocare a Novara, che detiene il cartellino perché la palleggiatore Francesca Bosio dovrebbe sostituirla sulla rotta toscana. Il cambio della diagonale sarebbe completato dell'addio di Smarzek per cui c'è sempre il richiamo delle sirene turche.