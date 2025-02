Motorcity Summer Fest allo sPAZIO211: dal reunion dei Bellicosi al lavoratorio con Zerocalcare, tutti gli ospiti della 5^ edizione

Il Motorcity Summer Festival si prepara a celebrare il suo quinto atto con un ritorno alle origini: l'evento avrà luogo presso SPAZIO211, il locale che ospitò la prima storica edizione della manifestazione torinese. L'appuntamento è per sabato 12 luglio 2025, con un programma destinato a passare alla storia: un nome leggendario, una grande riconferma e due nuove proposte dai bassifondi della motorcity.

Il piatto forte della serata sarà rapresentato dalla reunion dei Bellicosi, una delle band più iconiche e rappresentative della Torino Hardcore degli anni '90, che torneranno sul palco per un concerto unico ed esclusivo. Tre album all’attivo ed un numero impressionante di live messi insieme tra il 1992 ed il 2003 sopra ai palchi di mezza Europa. Portabandiera dell’Autoproduzione e dell’autogestione i Bellicosi hanno prodotto e distribuito decine di uscite indipendenti con un approccio 100% DIY.

Prima di loro sarà il turno dei Bull Brigade, tra le formazioni più amate del panorama hardcore torinese. Indicati da molti come la band che più di ogni altra ha saputo rompere gli schemi della musica punk indipendente italiana, i Bulls sono pronti a ritornare sul palco di Via Cigna 211 per la loro unica data estiva a Torino. La band è anche oggetto di speculazioni riguardo ad un possibile nuovo album in arrivo, aggiungendo ulteriore attesa per la loro performance.

Ad aprire le danze sul palco del Motorcity Summer Festival saranno i Back From The Grave ed i Subliminal.

I Back From The Grave, in attivo dal 2017, cavalcano la scena post-hardcore con sonorità che alternano breakdown incendiari a melodie dal retrogusto malinconico. Al Motorcity Summer Festival presentano il loro album di debutto "Enemy Of Love", pronto a lasciare il segno con la sua miscela di feroce aggressività e melodie funeste.

I Subliminal sono una delle più belle scoperte della scena underground torinese: in attivo dal 2023, nel sangue hardcore ed attitudine, senza tanti fronzoli.

Anche quest'anno è previsto il laboratorio grafico con Zerocalcare, Gigio Bonizio e Motorcity Graphics che performeranno in diretta durante i concerti, offrendo al pubblico un'opportunità unica di entrare in contatto con l'arte visiva legata alla cultura underground. Come di consueto,non mancheranno distro e banchetti indipendenti.