Teatro, il Cap10100 osa e sfida il pubblico: la stand-up comedy "parla" inglese

Ali Woods è un comico pluripremiato, podcaster e content creator per metà inglese e per metà scozzese. Apparso su BBC Radio 4, TalkSport e TalkRadio, e con esibizioni all'Edinburgh Festival Fringe e in numerosi festival in località come Ventnor, Glossop e Braintree, ha anche registrato il tutto esaurito in diversi locali a Waterloo, Kings Cross, Covent Garden e in molte altre location in tutta l'Inghilterra. Ali rappresenta un mix fresco tra “l’uomo comune” e “l’uomo moderno” e la sua sensibilità e il suo genuino interesse per la salute mentale maschile gli offrono una prospettiva innovativa. Ali rappresenta un’indovinata commistione di comicità che tratta l'amore, il calcio, l’ambiente e molte cause sociali a lui care.

Biglietti in vendita al prezzo di 15 euro su Dice.





Il prossimo appuntamento sarà il 27 marzo col comico israeliano Shahak Shapira.