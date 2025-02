In settimana partono i lavori per le fondamenta del nuovo micronido di Cavour

I lavori per la realizzazione del micronido comunale in via Barge a Cavour stanno ufficialmente per iniziare. Sebbene l’inizio fosse inizialmente previsto per metà gennaio, il cantiere è stato allestito nei primi giorni di febbraio. Attualmente sono già stati eseguiti i primi interventi di movimentazione del terreno e la prossima settimana sarà possibile dare il via agli scavi per le fondamenta.

“L’avanzamento delle opere è subordinato all’autorizzazione della Sovrintendenza, necessaria in caso di eventuali ritrovamenti archeologici, considerando che Cavour sorge su un’area di epoca romana” racconta il consigliere comunale con delega all’Istruzione Silvio Felizia. In caso di scoperte rilevanti, la Sovrintendenza darà le direttive per metterle in sicurezza e procedere con i lavori.

Il progetto prevede un ambiente interno costituito da un ampio salone dedicato a 20 bambini, che potrà essere suddiviso in due stanze grazie a una parete scorrevole, adattandosi così alle diverse esigenze, fuori ci sarà il parcheggio per le

L’appalto per i lavori è stato assegnato alla ditta Fratelli Bottano di Villafranca Piemonte. Il valore complessivo dell’intervento si aggira intorno ai 660 mila euro.

Entro il giugno 2026 la struttura dovrà essere completata e consegnata, per non perdere il contributo del Pnrr di 480 mila euro a cui si aggiungono 180 mila di fondi comunali. A seguire, si procederà con i collaudi e gli interventi di sistemazione finale. L’asilo nido sarà operativo a partire dal 2027.