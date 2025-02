Palestre e bocciodromo: una nuova casa per le arti marziali

Annunciati lo scorso novembre, inizieranno il prossimo 8 marzo i lavori di restyling del primo piano del bocciodromo di strada Lanzo, in Barriera Lanzo. Motivo che ha portato la Circoscrizione 5 e le sei associazioni che gravitano attorno all'impianto sportivo a trovare una quadra sul futuro.

I lavori

Sono tre le sale interessate dai cantieri di manutenzione straordinaria. Un progetto pensato per migliorare la funzionalità dell’edificio e garantire un ambiente più sicuro e confortevole per tutti gli utenti. I lavori includeranno la coibentazione e il rifacimento della copertura dell’edificio, oltre alla sostituzione della controsoffittatura. L’intervento costerà circa 140mila euro. Tuttavia, l’area più coinvolta sarà il tetto, il che obbligherà le sei associazioni ospitate nella struttura a trovare alternative per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione.

Le associazioni ospitate nei locali al primo piano sono “Andiamo avanti” e “Asc Piemonte” che si occupano di ginnastica dolce. Poi “Asd Capoeria”, “Nuova oyama” e “power smile” per la parte legata alle arti marziali. Oltre all’ente di promozione sportiva “Uisp”.

La soluzione

"Abbiamo fatto una riunione e le opportune verifiche con l’ufficio del Comune che si occupa di sicurezza - così il coordinatore allo Sport della 5, Luigi Borelli -. Per ridurre il disagio abbiamo proposto alle associazioni di usare il bocciodromo al pian terreno, adeguandolo alla specificità dello sport (arti marziali) e senza doversi spostare di indirizzo. E in più abbiamo proposto le palestre delle scuole Nosengo e Vian".