Incidente nel trevigiano: muore una bimba, ipotesi sorpasso azzardato

(Adnkronos) - Una bambina è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite, in un incidente che oggi, 23 febbraio, ha coinvolto un camper e due auto scontratesi frontalmente mentre entrambe cercavano di rientrare da un sorpasso lungo la strada statale 51 Alemagna, tra il passo del Fadalto e Vittorio Veneto (Treviso).

Chiusa per diverse ore la strada. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso e diverse ambulanze del Suem 118, squadre dei vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri per ricostruire la dinamica.

A causare l'incidente mortale sarebbe stato un sorpasso azzardato in curva a un camper, in un tratto dove non sarebbe consentito.

A perdere la vita Deshi Oniels, una bimba di origini africane di 4 anni residente a Belluno che era in auto con la sorellina di 9 e il fratellino di 7, entrambi ricoverati a Treviso in codice rosso per trauma cranico e altre lesioni. Ferita anche la madre di 49 anni che era alla guida e il cui sorpasso azzardato in curva potrebbe aver innescato l’incidente che è stata portata all’ospedale di Conegliano per un trauma alla spalla. Sempre a Conegliano per traumi a testa e addome è stato ricoverato anche il 34enne di Vittorio Veneto che era alla guida dell’auto centrata frontalmente da quella guidata dalla donna e che era solo in auto.

Ferita infine con dei traumi alla testa anche la 23enne seduta accanto alla madre di Deshi che è stata portata in ambulanza all’ospedale di Treviso. Totalmente illesi invece i due coniugi di Belluno che erano sul camper che stava dirigendosi verso Vittorio Veneto, la stessa direzione di marcia che aveva l’auto con a bordo i bambini.