Volley A1/F: Scandicci non fa ‘Del Bene’ alla Wash4green Pinerolo

La Wash4green Pinerolo si presenta a Firenze in pieno cammino di rivoluzione. Perinelli va in Turchia, Cambi non è in panchina per febbre, e la Savino Del Bene Scandicci fa il suo dovere con un secco 3-1.

Primo set

Scandicci sfrutta due errori di Bracchi e va sul 5-2. Pinerolo prova ad avvicinarsi, ma Nwakalor piazza il muro del +4 (10-6). Un’altra ricezione errata di Bracchi concede il 14-9. Le ospiti provano a rifarsi sotto, ma le padrone di casa agguantano il +6 (17-11). Scandicci non si ferma e chiude con un muro di Antropova su Smarzek: 25-16.

Secondo set

Pinerolo parte 1-4, ma Scandicci regola subito i conti con Antropova (4-4). Sorokaite riporta il vantaggio a +3 (7-10). Due muri di Avenia regalano il 7-12 e Smarzek il 7-13. Le toscane tentano il recupero. Ma un colpo fuori di Carol regala 19-25.

Terzo set

Pinerolo