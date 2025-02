Bottega contesta la linea Vemouth di Cinzano

Il recente annuncio da parte di Campari Cinzano di lanciare una nuova linea di Vermouth chiamata “BOTTEGA CINZANO” ha fatto muovere opinionisti e operatori del settore chiedendosi se Bottega Spa avesse concluso un accordo di qualche genere, avesse acquistato delle quote oppure ancora, se ci fosse sotto qualche collaborazione in atto. Niente di tutto questo commenta Sandra Bottega, che tiene a precisare che “la nostra azienda è, e rimane, un'azienda del carattere artigianale, al di fuori dell'industria e che si sente onorata di avere un marchio così forte al punto che un colosso come CampariI ritiene di provare ad utilizzare: ovviamente i nostri legali si faranno sentire già questa settimana, ma aldilà di questo, è la creatività e serietà di un impero come quello della Campari, che viene messa in discussione, per non essere stati in grado di produrre nulla di originale. Il marchio Bottega, seppur legato ad un'azienda di dimensioni limitate, è un marchio di una forza straordinaria riconosciuto in 160 paesi del mondo, con la migliore distribuzione di qualsiasi altro prodotto italiano, in sintesi, un artigiano del lusso, un artigiano dello stile italiano che è riuscito ad essere presente nei locali internazionali più importanti al mondo.