Ristori ad artigiani e commercianti per i cantieri della metro, Disabato (M5S): "La nostra proposta diventa realtà"

"Il fondo - che prevede anche lo stanziamento di un milione di euro per i negozianti interessati dai lavori al Colle di Tenda - sarà un sostegno di grande importanza per le attività economiche messe in difficoltà dal prolungarsi dei lavori lungo la linea. I benefici del completamento della metro saranno evidenti e non tarderanno, ma senza ristori in questa fase avremmo abbandonato a loro stessi gli esercenti del territorio. Finalmente la politica regionale ha compreso l’esigenza di fare la sua parte".

"Intanto, continuiamo a sollecitare la Giunta a premere sul Governo Meloni per lo stanziamento dei fondi necessari a portare la metro 1 fino a Cascine Vica di Rivoli e acquistare nuovi convogli. Anche da qui passano il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio", conclude Disabato.