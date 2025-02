Rinnovare il verde, così i cittadini riqualificano il giardino Leonardi

Cittadinanza attiva in via Malta

Il giardino Oreste Leonardi, tra via Malta e via Millio, sta per subire una trasformazione grazie all'impegno di un gruppo di cittadini del quartiere San Paolo che si sono uniti per migliorarlo. Il progetto è stato proposto da Rita Rosa, un'insegnante che, lo scorso anno, ha coinvolto Katia Ballone, coordinatrice all'Ambiente per la Circoscrizione 3, e Francesca Troise, presidente della Circoscrizione 3, per risolvere alcune problematiche legate all'area verde.

Come racconta la coordinatrice, "quel giardino è sempre stato segnalato dai residenti come problematico, in particolare per la recinzione in cattivo stato intorno all’area giochi per bambini e per una struttura di gioco simile a un castello che era stata rimossa tempo fa senza essere sostituita". La prima azione

Nel settembre 2024, con un avanzo di risorse destinate al verde circoscrizionale, il centro civico ha deciso di intervenire. La prima azione è stata la rimozione della vecchia recinzione intorno all’area giochi. In novembre, un incontro con i cittadini "ha permesso di raccogliere le loro opinioni e suggerimenti, affinando il progetto di riqualificazione - continua Ballone -. Il piano prevede ora di spostare i giochi per bambini nella parte centrale del giardino e di creare un vialetto dove precedentemente c’erano i giochi. In questa zona, verrà anche posizionato un tavolo e delle panchine, favorendo così la socializzazione tra i residenti". Cassoni per piantine