Anche Rimini al tappeto: terza vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino

Ancora una vittoria, la terza consecutiva, per la Reale Mutua Basket Torino che al Pala Flaminio supera Rimini per 80-85. Una vittoria importante per la squadra di coach Moretti (dal suo arrivo ha centrato quattro successi in cinque match) che arriva al termine di una ottima prestazione contro una delle squadre più in forma del campionato. Ennesima prestazione mostruosa per Ife Ajayi che - nonostante risulti leggermente impreciso sotto canestro, 1/10 da 2 per lui - mette a referto una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, con 4/5 da 3 punti. In doppia cifra anche il solito Kevion Taylor (19) e Ladurner a quota 16, in netta crescita nelle ultime uscite.

CRONACA

Rimini parte forte e prova il primo allungo con Simioni (5-2), Torino non rimane a guardare e capovolge il risultato con i centri di Ajayi e Ladurner e la bomba di capitan Schina (9-13). Rimini si affida ancora a Simioni per le sortite offensive, ma è ancora Torino a controllare il gioco con il primo quarto che si chiude con il 14-19 di Montano. Nella seconda frazione Torino continua con il piede premuto sull’acceleratore e grazie all’estrema precisione di Landi e Ajayi scava il solco che porta i gialloblù fino al +13 (23-36). Coach Dell’Agnello prova a rifugiarsi in time out, ma la Reale è in controllo e il primo tempo manda le squadre negli spogliatoi sul 32-42.

Nella ripresa due triple consecutive di Taylor sembrano volere chiudere la partita (34-48), ma Rimini non è dello stesso avviso e dopo un time out energico di El Grinta Dell’Agnello il parziale di 12-0 firmato Johnson-Camara restituisce una partita al pubblico di Rimini (45-48). Il ritorno di Rimini, però, non impensierisce la squadra di coach Moretti che, ordinata, riprende il filo del discorso a prima del parziale biancorosso rispedendo i padroni di casa all’ultima decina sul -9 (54-63). L’ultimo quarto è infuocato: Rimini prova a farsi sotto e a colmare il gap toccando a più riprese il -5, ma senza davvero impensierire i gialloblù che controllano il match fino al risultato finale di 80-85.

“Siamo stati straordinari, abbiamo giocato una partita strepitosa. La nostra prestazione è stata attenta nei dettagli, abbiamo resistito a ogni tipo di spallata, ringrazio i giocatori che sono stati straordinari. Tutto questo contro una squadra eccellente, ben allenata, ai vertici della classifica. Tutto questo assume un valore importante. Il gruppo si sta solidificando, sta mostrando carattere e di questo sono molto orgoglioso.” il commento di coach Moretti al termine del match

RivieraBanca Rimini - Reale Mutua Torino 80-85

Rimini: Tomassini 10, Johnson 20, Marini 13, Ruggeri NE, Bedetti, Anumba 2, Camaa 10, Amaroli, Robinson NE, Simioni 18, Grande 7, Masciadri. All. Dell’Agnello

Torino: Schina 8, Ajayi 24, Landi6, Ladurner 16, Ghirlanda 2, Seck, Avino NE, Severini 3, Taylor 19, Montano 7. All. Moretti