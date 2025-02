Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo si fa bella per il derby con Chieri

È stata una delle Wash4green Pinerolo più belle della stagione. La prestazione convincente e continua di stasera ha permesso di superare le ‘rivali’ della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e riscattare la brutta sconfitta dell’andata. Le chieresi hanno dovuto rinunciare alla centrale Zackhaiou, che si è infortunata nel riscaldamento e ha lasciato il posto a Lyashko. Mentre coach Marchiaro ha puntato su D’Odorico in banda al posto di Bracchi, con l’ex nazionale che ha messo in campo una prestazione di assoluto livello, guadagnandosi il titolo di mvp.

Primo set

Pinerolo parte 3-1. Ma Chieri pian piano rosicchia i punti e con un errore di Sylves si prende il 6-6. Nel giro di pochi punti la Wash4green è di nuovo +3 (13-10), con uno sbaglio in ricezione di Alberti. Stavolta le chieresi non riescono più a rimettersi in carreggiata e man mano il vantaggio sale. A chiudere la pratica ci pensa Sorokaite con il colpo del 25-20.

Secondo set

Pinerolo segue la falsariga della fine del parziale precedente e vola sul 5-1, sfruttando le imprecisioni dei rivali. Le ‘pinelle’ continuano a macinare gioco e punti e si spingono sul +7 (9-2). I colpi di D’Odorico e Smarzek, sommati agli errori delle chieresi scavano un fossato di 10 punti tra le due squadre (13-3) ed è lo strappo del ko: a chiudere i giochi ci pensa D’Odorico in pipe (25-18).

Terzo set

Le chieresi scendono sul taraflex con uno spirito diverso e battagliano punto su punto, portandosi sul 4-6 con Alberti e Omoruyi. Pinerolo si avvicina a -1 con un errore di Lyashko, ma fallisce l’aggancio e Gicquel sigla il punto dell’8-11. La strada però non è segnata e una brillante D’Odorico consegna il 13-13. Il mattoncino che fa partire la manovra di sorpasso, con la stessa schiacciatrice che piazza l’ace del 17-14. Le risponde Sorokaite con un diagonale che Chieri non riesce a difendere: 18-14. Le ospiti lottano con tenacia e annullano tre match point, per poi prendersi il set con il muro del 26-28 di Alberti.

Quarto set

Le ‘pinelle’ non ci stanno a spartirsi la posta con le ospiti e si spingono sul 6-2, grazie anche a una serie negativa in ricezione in attacco di Omoruyi. Un nuovo pasticcio in ricezione, stavolta di Skinner, regala il +5, a cui segue il colpo del +6 di Smarzek (11-5). Sempre l’opposta polacca piazza l’ace del 13-6. Il vantaggio sale ancora a +9 con un attacco di D’Odorico e un palleggio falloso di Guiducci (15-6). Chieri prova una rimonta disperata. Senza successo. Pinerolo conquista 8 match point e si prende 3 punti con tocco di Cambi.