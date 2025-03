All'Ospedale di Rivoli donato un nuovissimo ecografo da una famiglia della città

“L'ecografo” ha spiegato il dott. Garofalo “è uno strumento ormai essenziale in qualunque reparto di pediatria, avendo di fatto rimpiazzato per molti scopi la radiografia tradizionale. Avere a diposizione questo nuovissimo strumento, dotato di tecnologie all’avanguardia che garantiscono precisione e rapidità, appresenta quindi un grosso vantaggio per tutti i piccoli pazienti che necessitano di esami strumentali”.