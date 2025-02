La Uisp di Pinerolo passa sotto la guida di Domenico Benedetti

Domenico Benedetti, è il neoeletto presidente del comitato Uisp, amante della pallavolo e nuotatore dalla nascita, lo sport è sempre stato per lui il suo pane quotidiano.

Agente di commercio nella vita ed ex dirigente sportivo nella pallavolo, Benedetti intende proseguire il lavoro del precedente direttivo, con Valter Cavalieri d’Oro come vicepresidente. Cavalieri d’Oro ha guidato il gruppo prima come commissario e poi presidente. Il suo ruolo l’ha rivelato in un primo momento Fabio Secondo, che si è poi dimesso per ragioni personali, portando alla nomina di Benedetti.

Tra gli obiettivi primari, c’è la volontà di far cambiare la percezione che si ha del Comitato: “Vorremmo far capire che la Uisp non è solo un ente che fornisce tessere ma un vero e proprio supporto per le associazioni sportive e i loro dirigenti” sottolinea.

Un altro punto fondamentale per il nuovo direttivo, sarà quello di offrire un’informazione continua sull’aspetto fiscale e sulle nuove normative legislative, soprattutto alla luce dei cambiamenti nel terzo settore post-Covid.

Per Benedetti è infatti importante affiancare e supportare i dirigenti sportivi nelle sfide burocratiche e amministrative del settore.

“Il prossimo passo sarà coinvolgere attivamente tutto il direttivo, discutendo su nuove idee e progetti per aumentare la presenza Uisp sul territorio e supportare le associazioni sportive affiliate” sottolinea il presidente.

Il direttivo oltre al presidente, al vice e a Secondo, vede come consiglieri: Claudio Fraire, Raffaele Antonio Latina, Gian Piero Oggero, Monica Romano, Sara Scanu, Gabriela Valentina Suleap.

Le riserve sono: Sorin Gabriel Suleap, Gianluca Logozzo e Salvatore Pintimalli.