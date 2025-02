“Dal Fondo Sociale Europeo possono arrivare nuove risorse per l’odontoiatria sociale”

L’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone ha incontrato oggi gli Asili Notturni a Pinerolo, aprendo uno spiraglio a nuovi finanziamenti per aumentare l’accesso di utenti e garantire cure dentarie a chi non può permettersele.

“Con il precedente assessore Chiara Caucino abbiamo stabilizzato una spesa di 100 mila euro l’anno per l’odontoiatria sociale – fa il punto Marrone –. Dal Fondo Sociale Europeo però potrebbero arrivare nuove risorse per aumentare gli accessi”. Il servizio è offerto dai volontari che fanno capo agli Asili Notturni, storica realtà sociale fondata dalla massoneria. Le sedi in Piemonte sono 5: Torino, Alessandria, Biella, Ivrea e appunto Pinerolo. Il servizio in via Saluzzo 133a, intitolato al socio benefattore Raffaele Fontanini, è stato aperto nel gennaio 2018 e al 15 febbraio di quest’anno ha accolto 622 pazienti, con reddito Isee inferiore a 5.000 euro, indicati da Ciss, Chiesa Valdese, Sermig Cumiana e case di accoglienza di Cavour, Cumiana, Beinasco, Piossasco e Orbassano. Di questi 171 sono minorenni. In totale le visite sono state 3.600 di cui 847 per minorenni. Attualmente in cura sono 67 i pazienti, di cui 15 under 18, mentre 400 anno risolto i problemi (di questi 102 sono minori). Sono invece in 196 ad avere già una protesi installata e in costruzione, a cui si aggiungono 44 già applicate a minorenni. A prestare la propria opera di volontariato sono 22 persone di cui 8 dentisti. Ma a marzo si aggiungerà un altro dentista. L’evento di oggi è stato anche un momento per ricordare la figura di uno dei fondatori, Paolo Previati, e annunciare il corso in collaborazione con Cfiq e finanziato con il Fondo Sociale Europeo, tramite la Regione, per formare 7 nuovi assistenti alla poltrona.