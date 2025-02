Un torneo della pace, per onorare il Giorno del Ricordo e quello della Memoria

"In qualità di Presidente della Circoscrizione 5 di Torino, è con grande piacere che desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per l'evento sportivo "Torneo della Pace" che si è tenuto presso la "Polisportiva Barriera Lanzo" il 27 e 28 febbraio", ha dichiarato Enrico Crescimanno.

L'iniziativa è stata organizzata in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del Ricordo (10 febbraio), due date fondamentali per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle Foibe, tragedie che hanno segnato profondamente la nostra storia.

"Vorrei esprimere un sentito ringraziamento come Presidente della Circoscrizione alla Preside Patrizia Chiesa Abbiati e ai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie per il loro contributo fondamentale (Colombatto, Agostino, Canavese, Ferlazzo, Scarafiotti, Castiglione, Bruno, Messina, Casti e dalle docenti Cochis e Perotti).

Questo torneo ha dimostrato l'importanza di unire la comunità educativa e civile in un progetto comune per la pace e la non violenza", ha detto ancora Crescimanno. "In questo spirito, ribadisco l'impegno della Circoscrizione 5 a sostenere iniziative che promuovono la pace e la memoria storica, fondamentali per costruire un futuro migliore per le generazioni future".