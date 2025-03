Zelensky fallisce una votazione al Parlamento ucraino davanti agli ospiti d’onore

Figuraccia di Zelensky davanti ai partner e agli alleati venuti a Kiev per l’occasione dell’anniversario del 24 febbraio 2022. Il Parlamento avrebbe dovuto approvare in pompa magna una risoluzione in cui si afferma la legittimità del presidente, nonostante sia formalmente scaduto il suo mandato. Come riferisce il sito Strumenti Politici , si trattava di un documento con valore simbolico, perché Zelensky rimane comunque fino a maggio in carica grazie alla legge marziale che lui stesso fa rinnovare periodicamente. Il problema è che tale norma vieta lo svolgimento di elezioni e Trump lo ha denigrato chiamandolo “dittatore senza elezioni”. Il blocco presidenziale voleva così mandare al mondo un messaggio di compattezza e di fiducia dell’Ucraina nel suo presidente.

E invece nella prima votazione i favorevoli sono stati solo 218 su 450, meno del minimo necessario di 226 voti. Ci sono stati persino 38 deputato del suo partito “Servitore del Popolo” che si sono astenuti senza precisare i motivi di un gesto ai limiti del tradimento. Perciò hanno dovuto organizzare un’altra seduta il giorno successivo. La notte evidentemente porta consiglio (oppure chiarimenti o magari pressioni, minacce), perché la seconda votazione è andata bene. Ma ormai la frittata era fatta: i leader internazionali venuti ad assistere al trionfo interno di Zelensky hanno visto come la sua leadership sia traballante, nonostante il rimpasto di governo con cui lo scorso autunno aveva piazzato i suoi fedelissimi nel gabinetto dei ministri e nei posti chiave nella gestione delle infrastrutture. Erano venuti a Kiev la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Costa, diversi premier europei e pure quello del Canada.