Volley A1/F: sulle ali dell’entusiasmo di Chieri la Wash4green Pinerolo vola a Roma [FOTO]

Sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria netta di mercoledì contro Chieri, raccontata nella fotogallery di Christian Bosio, la Wash4green Pinerolo stasera, sabato 1° marzo, alle 20,30, scenderà in campo al Palazzetto dello Sport della capitale. È l’ultima gara della regular season e le capitoline della contro Smi Roma Volley sono impegnate nel testa a testa per la salvezza con Firenze.

Una gara non semplice dunque, che, per Pinerolo, non ha più nulla da dire dal punto di vista della classifica, ma può tenere il morale alto, in vista dei play-off per la Challenge Cup che partiranno il prossimo fine settimana.