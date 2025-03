Pragelato celebra l’arrivo della Torcia della Speranza per i Giochi Special Olympics Torino 2025

Dal 9 al 16 marzo, Pragelato – capitale europea dello sci di fondo – accoglierà atleti con disabilità intellettive provenienti da oltre 52 paesi. "Sarà una settimana di sport, passione e condivisione - così il sindaco, Massimo Marchisio -, in cui il vero trionfo sarà quello dei valori umani e della forza dello sport come strumento di unione e speranza. Per questi atleti, ogni gara è molto più di una competizione: è la celebrazione di un percorso fatto di impegno, coraggio e determinazione, in cui il solo fatto di partecipare è già una vittoria".