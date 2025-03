Torino da sogno, al Gianni Asti anche Pesaro KO

Quarta vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino, che al Pala Gianni Asti supera Pesaro per 85-69. Ancora un’ottima prova di squadra per i ragazzi di coach Moretti che, dopo essere scivolati sul -10 nel primo quarto, mettono in campo una grande prestazione di qualità e quantità, chiudendo il match con una grandissima quarta frazione. A dimostrazione della prova di squadra, sono cinque i giocatori in doppia cifra tra i gialloblù: Taylor a quota 25 (50% da 3), Ajayi 17 (ai quali aggiunge 16 rimbalzi), Schina 17 (+ 7 assist) e Montano 12 (44% s 3). Menzione d'onore per Ghirlanda che mette a referto 8 punti e 7 rimbalzi.

CRONACA

Pesaro parte subito forte con la bomba di Zanotti, la Reale mette a segno i primi due punti con Taylor, ma i primi 5’ sono tutti appannaggio degli ospiti e dopo 5’, sul 2-11, coach Moretti chiama il primo time-out del match. All’uscita dalle panchine la reazione arriva con la tripla di Montano (5-11), ma i due canestri consecutivi di Maretto spingono la Reale allo svantaggio in doppia cifra (5-15). Torino non si scoraggia e dalla lunga distanza accorcia le distanze con Taylor e Montano (11-15), Pesaro risponde con Imbrò e Ahmad e i primi 10’ si concludono con il vantaggio ospite (13-22).

King in avvio di seconda frazione spinge Torino nuovamente sul -10 (16-26), la Reale affida la propria reazione a Matteo Ghirlanda e Capitan Schina, che prontamente dimezzano lo svantaggio (23-28), suggerendo a coach Leka il primo time-out biancorosso. I sessanta secondi non interrompono l’inerzia dei gialloblù che al rientro in campo mettono la freccia con Schina e completano il sorpasso con la tripla di Ajayi (29-28). La Reale prova ad affermare il vantaggio con Ajayi e Landi, ma Pesaro cambia di nuovo marcia e con i centri di De Laurentiis e Petrovic riprende il comando del match a 2’ dalla fine del primo tempo (35-36). Negli ultimi minuti di gioco Torino trova per pochi secondi il nuovo pari, prima che il viaggio in lunetta di Maretto e la tripla di Petrovic mandino le squadre negli spogliatoi sul 36-41.

Bastano 30’’ ad Ajayi e Taylor nella ripresa per trovare il pari (41-41). Pesaro prova a proiettarsi nuovamente in avanti con Zanotti e De Laurentiis, ma a metà della terza frazione sono i padroni di casa a segnare il nuovo vantaggio con il solito Ajayi (48-46). Il match è equilibrato con le squadre che si alternano al comando, entrambe sfruttando il tiro pesante: da una parte Imbrò, dall’altra Schina e Montano e si va agli ultimi dieci sul 57 pari.

Nell’ultimo quarto Torino prova subito la fuga con Taylor e Schina (62-59), Pesaro prova a rispondere con De Laurentiis, ma è ancora Taylor a colpire ripetutamente da tre e a far esplodere il Pala Gianni Asti per il nuovo +7 (70-63) a 6’ dalla fine. Pesaro prova il tutto per tutto, ma gli attacchi dei marchigiani non riescono a penetrare le maglie strette della difesa gialloblù e Torino ne approfitta per ritoccare ancora il vantaggio con Schina, portando a dieci le lunghezze di distanza con meno di 2’ rimasti sul cronometro (79-69). Negli ultimi secondi c’è ancora tempo anche di allungare il gap, con il tabellone finale che recita 85-69.

Reale Mutua Basket Torino - Carpegna Prosciutto Pesaro 85-69 (13-22, 23-19; 21-16, 28-12)

Torino: Ghiranda 8 Landi 2, Taylor 25, Severini 2, SEck, Kadurner 2, Schina 17, Ajayi 18, Garuzzo, Avino, Montano 12. All. Moretti

Pesaro: Bucarelli 2, Reginato NE, Petrovic 11, Maretto 6, Lombardi Ahmad 15, De Laurentiis 15, Zanotti 7, King 4, Imbrò 9. All. Leka.