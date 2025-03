Master Montagna: prorogate le iscrizioni al corso per management dei sistemi territoriali

È stato prorogato al il termine ultimo per le iscrizioni al Master Executive on line in Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree Interne - Manager dei Sistemi Territoriali, quinta edizione del master organizzato da SAA-School of Management di Torino in collaborazione con COREP (Consorzio Per la Ricerca e l'Educazione Permanente che annovera tra i suoi consorziati l'Università degli Studi di Torino e l'Università di Messina), Uncem e ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori).