Nuovo layout al mercato di Santa Maria a Collegno. Il M5S: "Pessima figura del sindaco"

"Siamo rammaricati che i cittadini, già vessati dai continui lavori per la metropolitana, non siano stati coinvolti in una decisione così rilevante come lo spostamento del mercato - è il commento di una nota dei consiglieri del Movimento 5 Collegno Sergio Papa e Andrea Stuppia sul nuovo layout del mercato di Santa Maria presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza.

"Questa scelta era stata già definita nell'ottobre 2024 - continua la nota - con una votazione riservata esclusivamente agli operatori del mercato, seguito da un primo stanziamento di 630.000 euro a novembre e il successivo avvio delle procedure amministrative necessarie allo spostamento. Purtroppo constatiamo che dal 30 ottobre, data della votazione, al 27 Febbraio, data dell’incontro con i cittadini di Santa Maria, sono trascorsi quasi 120 giorni. Quattro mesi in cui i residenti non sono stati né coinvolti nel processo decisionale né informati adeguatamente dall’amministrazione."



"Giovedì sera - spiegano Papa e Stuppia - presso il Centro Civico di via Fiume a Collegno, durante un incontro con i residenti di Santa Maria, abbiamo purtroppo assistito a scene che fanno male allo spirito democratico che dovrebbe animare qualunque confronto, a maggior ragione quando sono coinvolte le istituzioni. Le risposte del sindaco Cavallone alle legittime preoccupazioni dei residenti, contrari a una decisione imposta dall’alto e alla scarsa informazione su un progetto che influenzerà la loro quotidianità, sono state la negazione di una consultazione democratica per i cittadini, che chiedevano lo stesso trattamento riservato agli operatori di mercato, e le urla rivolte a chi manifestava contrarietà al progetto."



"Un atteggiamento - proseguono i due esponenti pentastellati - inadeguato al ruolo di un sindaco che, anziché chiedere scusa ai cittadini per averli informati solo a decisioni già prese, ha invece scelto di accusare chi sollevava obiezioni di diffondere falsità. A tutto questo si è aggiunto il goffo tentativo di scaricare la responsabilità sul sindaco di Torino dell'epoca Appendino, e di spostare l'attenzione dalle proprie responsabilità e da quelle dell'assessora al commercio Bertolo.