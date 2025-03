Parte a Torino il primo workshop di Zeta Lab, il progetto che forma i nuovi amministratori

L’Amministrazione Comunale ha recentemente approvato Zeta Lab, un’iniziativa volta a promuovere la cittadinanza attiva, l’educazione civica e il protagonismo giovanile. Il progetto, infatti, si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani nei processi decisionali locali, fornendo loro strumenti pratici e teorici per una partecipazione consapevole e attiva alla vita pubblica.

Attraverso workshop, corsi di formazione e contenuti multimediali, Zeta Lab si rivolge a giovani tra i 20 e i 29 anni e ad amministratori under 35, offrendo loro la possibilità di approfondire temi chiave per la gestione della cosa pubblica. Il percorso formativo si articola in due proposte distinte: sette incontri a cura di ANCI Piemonte rivolti prioritariamente ad amministratori e amministratrici under 35 e focalizzati su argomenti fondamentali per l’innovazione e la modernizzazione dell’Amministrazione locale che si svolgeranno nel Palazzo della Città Metropolitana in corso Inghilterra 7 con orario 10-17. A questi si aggiungono ulteriori otto incontri online a cura del Politecnico di Torino sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’impegno civico che vedranno anche la partecipazione di giovani under 29 interessati a queste tematiche.

Il primo appuntamento, previsto per giovedì 6 marzo, affronterà i temi dell’etica pubblica, del ruolo degli amministratori e della trasparenza. Successivamente, il 27 marzo, si parlerà di organizzazione della Pubblica Amministrazione, con un focus su modelli operativi, lavoro per obiettivi, smart working e leadership.

Il 17 aprile sarà dedicato all’innovazione digitale e alla sicurezza informatica, mentre l’8 maggio i partecipanti potranno approfondire le metodologie di design per i processi pubblici. A seguire, il 15 maggio, si discuterà di sviluppo urbano sostenibile, con un’attenzione particolare alla mobilità e al cambiamento climatico. Il ciclo di incontri proseguirà il 29 maggio con una riflessione sulla promozione del territorio e si concluderà il 12 giugno con un focus su welfare e diritti, affrontando temi come la parità di genere e l’inclusione sociale.

“Zeta Lab rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i giovani alla gestione della cosa pubblica e alla partecipazione attiva nei processi decisionali. Crediamo fermamente che per costruire un’Amministrazione moderna e inclusiva sia fondamentale investire sulle nuove generazioni, offrendo loro strumenti pratici e teorici per comprendere le sfide e le responsabilità dei governi locali - dichiara la Vicesindaca, Michela Favaro –. Con questo progetto vogliamo creare uno spazio di confronto e apprendimento, dove i partecipanti possano acquisire competenze utili per incidere positivamente sulle politiche del proprio territorio”.

“Formare i giovani all’amministrazione pubblica significa dare loro gli strumenti per immaginare e costruire il futuro della nostra comunità. Con Zeta Lab vogliamo creare un percorso di crescita che li renda protagonisti attivi del cambiamento, capaci di comprendere i meccanismi della politica locale e di contribuire con idee innovative - afferma l’assessora alle Politiche giovanili, Carlotta Salerno -. Questo progetto, oltre a essere un’occasione formativa, rappresenta un momento in cui i giovani potranno confrontarsi, apprendere e sviluppare una visione comune”.





Le iscrizioni sono aperte e disponibili al seguente link: https://www.anci.piemonte.it/autonomia25torino.





La partecipazione all’intero percorso è consigliata, ma è possibile iscriversi anche a singoli incontri. In caso di esaurimento posti, sarà data priorità agli amministratori under 35 o di nuova nomina.