Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Sud di Torino, all’altezza del sito Interporto, in direzione sud. Tre veicoli sono rimasti coinvolti.

Due le persone rimaste ferite: entrambe sono state portate in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano. L’incidente ha causato forti disagi alla circolazione. Il traffico risulta rallentato in entrambe le direzioni, con lunghe code e tempi di percorrenza dilatati per gli automobilisti in transito.