8 marzo, al Polo culturale Le Rosine viaggio in Giappone alla scoperta delle donne protagoniste della storia del Paese

Sabato 8 marzo alle ore 17 a Torino, al Polo Artistico e Culturale “Le Rosine” nella Giornata Internazionale della Donna un appuntamento dedicato al Giappone: tra folklore e misteri, miti e leggende, attraversiamo la storia millenaria di questo immenso paese attraverso le storie di alcune donne, che sposano tradizione e modernità.

Dalle intrepide eroine dei campi di battaglia a quelle dei campi sportivi, dalle figure immaginarie dei manga, fino alle giovani che hanno dato vita a rivolte sociali, tutte hanno lottato con coraggio, creatività e sacrificio, superando pregiudizi e ostacoli, ricordandoci l’importanza dei diritti conquistati dalle donne nella società.

Proprio per non dimenticare queste figure, ci inoltreremo in un viaggio tra realtà e fantasia, tra cronaca e epopea, per ripercorrere la storia di alcune di loro: dalla prima Samurai Tomoe Gozen, alla Leggenda delle Streghe d’Oriente, alla indipendente Candy Candy.

L’evento è curato da Fabio Valerio, ideatore e fondatore del web magazine “Mondo Japan” ed esperto del folklore e della storia del Giappone. Collabora con la prima Associazione Culturale Italiana che si occupa di Anime e Manga “Il Japan Fan Club” di Torino. Ricercatore indipendente, è diventato un punto di riferimento in materia, partecipan a conferenze e workshop e organizza a sua volta incontri per diffondere la cultura giapponese. Tra le varie iniziative, è stato Direttore Artistico della mostra dedicata a “Lupin 3”, “Il Fantasy negli anime” e “Stragulp” oltre che conduttore e autore del programma web “Il Louge del chiacchiericcio” dedicato alla cultura pop.