Al Mao, la performance di Bela per il public program di Rabbit Inhabits the Moon

Il quarto appuntamento della nuova edizione di Evolving Soundscapes, il public program della mostra Rabbit Inhabits the Moon, è realizzato in collaborazione con The Listeners e Combo e vede protagonista Bela, musicista e artista performativə di base a Berlino.

La performance si terrà giovedì 6 marzo ore 21.30 da Combo, corso Regina Margherita 128.

Originariə di Paju, in Corea del Sud, bela è notə per le performance di musica elettronica che fondono il pungmul - una tradizione performativa popolare coreana radicata nelle tradizioni agricole e legata a movimenti sociali del passato - e la voce ispirata alla musica estrema, che l’artista miscela in un rituale dedicato alla rabbia e al dolore queer.

Il suo album di debutto Noise and Cries 굉음과 울음 (2024, Unsound/Subtext) è una feroce riflessione sulla precarietà della vita in Corea del Sud, sull'identità queer, sulla rottura delle relazioni e sulla resistenza. Riprendendo tutta una serie di elementi della tradizione musicale coreana come Jungtaryeong, due famose arie della tradizione coreana pansori, hwimori e dongsalpuri, due ritmi tradizionali, e utilizzando testi che decostruiscono la realtà del narak - l'abisso infinito nella visione del mondo buddista - bela evidenzia l'ipocrisia e la brutalità della saggezza patriarcale.