Il mago dell’organetto del Rio Grande do Sul, Renato Borghetti Quartet in concerto al FolkClub

I Renato Borghetti Quartet in concerto per il Folkclub venerdì 7 marzo alle ore 21.30.



Quarant’anni di carriera internazionale, un successo di pubblico planetario con dischi d’oro e di platino, collaborazioni con giganti come Dominguinhos, Sivuca, Stéphane Grappelli, Ron Carter, Hermeto Pascoal e Yamandou Costa… nonostante tutto, "Borghettinho" (come i suoi fan lo chiamano affettuosamente), resta al 100% un autentico e carismatico gaúcho, con i suoi lunghi capelli, il cappello e i larghi pantaloni da cavallerizzo; i suoi spettacoli sono eventi indimenticabili, un mix brillante ed elegante di forme tradizionali come milonga, chacarera e chamamé, ma anche baião e samba, combinati con elementi di jazz, tango e musica da camera, il tutto reinterpretato con un virtuosismo incredibile all’organetto, che sfocia nel suo stile inimitabile, funambolico, diretto e giocoso. Renato è uno dei pochi musicisti del sud del Brasile a esibirsi regolarmente in Europa e dal 2000 anche in Tunisia, Stati Uniti, Canada, Uruguay e Argentina. Al FolkClub, Borghetti ritorna (in cartellone in duo con Arthur Bonilla nel dicembre 2011) con il suo stratosferico quartetto, composto dai migliori musicisti del Rio Grande do Sul: Pedro Figueiredo (sax e flauti), Daniel Sá (chitarra) e Vitor Peixoto (pianoforte).



Per info: www.folkclub.it