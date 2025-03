Lingotto Musica, l'integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach con Ton Koopman e l’Amsterdam Baroque Orchestra

Uno dei più alti esperimenti di musica strumentale di tutti i tempi con un pioniere della prassi musicale storicamente informata. È interamente dedicato all’integrale dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach il concerto che martedì 11 marzo, alle 20.30 all’Auditorium Giovanni Agnelli, vede Ton Koopman nella doppia veste di direttore e clavicembalista alla guida della sua Amsterdam Baroque Orchestra.

Un gradito ritorno, a distanza di quasi trent’anni, per il maestro olandese il cui nome è indissolubilmente legato alla formazione da lui fondata nel 1979 per approfondire il repertorio barocco con i più preziosi strumenti d’epoca esistenti in Europa. Figura chiave nel revival dell’early music, Koopman spegne ottanta candeline rileggendo i Sei Concerti per diversi strumenti passati alla storia con il titolo di Brandeburghesi: uno scrigno di tesori preziosi che hanno percorso i secoli attraverso le sale da concerto di tutto il mondo, fino a valicare il sistema solare con una registrazione lanciata nello spazio sulle sonde Voyager nel 1977.



