A Torre Pellice gli adulti vanno a lezione di storie

Si parte con la storia dell’‘Italia in piazza’ per poi passare all’ecologia. Domani, martedì 4 marzo, alle 20,30, inizia il ciclo di incontri ‘Strada facendo: un viaggio tre le storie della Repubblica’ sul Novecento italiano organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra, dal circolo Pinerolo Val Pellice di Sinistra Italiana, da Legambiente e dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Val Pellice. “Parlando con figli e nipoti mi sono resa conto che la storia recente del nostro Paese, con tutte le sue brutture e con le cose invece positive, è poco conosciuta soprattutto tra i giovani. Eppure, è un’eredità che influenza fortemente la contemporaneità” riflette Rosella Panzironi, una delle organizzatrici.

Il primo incontro dal titolo ‘L’Italia in piazza. Dalla contestazione del ’68 al G8 di Genova’ sarà tenuto dal professore Luca Perrone. “Saranno sei in tutto gli appuntamenti mensili con esperti dell’argomento trattato. Per il prossimo, sul tema dell’ecologia, ospiteremo l’ambientalista Vanda Bonardo” annuncia Panzironi.

Gli appuntamenti svolgeranno nella sede di via Stamperia 25/2.