All'ippodromo di Vinovo iniziato il lungo conto alla rovescia verso il Gran Premio Costa Azzurra

Marzo all'Ippodromo di Vinovo comincia con una riunione di grande qualità. Sette le corse in programma mercoledì 5 marzo a partire dalle 14:50 per aprire il mese che porta verso il primo grande appuntamento della stagione, perché domenica 6 aprile sono in programma il Gran Premio Costa Azzurra e il Gran Premio Città di Torino che da quest'anno diventa il nuovo Derby per i 4 anni.

La prova più ricca del convegno sarà il Premio Pioppo e vedrà i tre anni sulla distanza del miglio. Come prestazioni precedenti e numero allo start, favori del pronostico per Global Cok Lf insieme a Pietro Gubellini. Avversario principale dovrebbe essere Golden Shot Bar, alfiere di Santo Mollo, reduce da buon rientro sulla pista. In pole position troveremo Grand Tur Joyeuse con Simone Mollo alle guide, il quale cercherà di prendere la miglior schiena. Ma ci sarà anche il ritorno in pista per un cavallo apprezzato come Go Big Effe, assente da dicembre: l'allievo di Erik Bondo sarà nell'occasione affidato a Francesco Facci. E occhio all’allieva dei Gocciadoro, Gioia Degli Dei con in sulky Max Castaldo.

Passiamo ora ad esaminare il Premio Quercia, per cavalli anziani di buona categoria. Saranno in 8 dietro le ali dell’autostart. La prima citazione va ancora per il binomio Barelli-Gubellini che portano in pista Du Quoin As. All’ultima uscita a Bologna dopo percorso di testa ha rotto ma è un cavallo di grandi mezzi. Pessima sistemazione, con il numero 7, invece per per Enjoy Dream reduce da ottimo secondo posto a Firenze con il suo proprietario mentre nell’occasione avrà alle guide Cosimo Cangelosi. Caos, in errore nel recente Tris Quartè Quintè, sarà l’unico della seconda fila per cui Andrea Guzzinati avrà facoltà di scegliere la schiena che più gli sembra utile. Carlomagno D’Esi è un cavallo di classe è qualità, che non si può escludere in una corsa bellissima dove tutti possono puntare alla vittoria. Ne troveremo invece 10 al via nella gentleman del pomeriggio.

Pronostico che balla fra Estella Bar con Michele Bechis e Dominator Bar, se decidesse di trottare sul serio. La prima è cavalla regolare al contrario di quest’ultimo, che però dispone di gran motore. Una potenza che certamente non difetta nemmeno ad Estella, pupilla di Dario Negri: interpretato con fiducia da Felice Tiene potrebbe tornare almeno al podio. Eclipse Joyeuse e Elite Pink partono in seconda fila ma merita attenzione Ettore Del Sauro recente vincitore con il suo proprietario a Milano esattamente come Edy Vdo tornato al successo dopo tanto tempo nelle mani di Marco Castaldo.

Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti, aperti Bar e Ristorante Hippobreak.