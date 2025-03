Minaccia la ex con una pistola, rifiutando la fine della storia: momenti di paura a Moncalieri

Momenti di grande paura nella serata di ieri, domenica 2 marzo, a Moncalieri, con i carabinieri arrivati prima che la situazione potesse avere conseguenze tragiche nel rapporto tra una 26enne ed il suo ex fidanzato, che si rifiutava di veder finita la loro storia.

Dopo le minacce spunta una pistola

I militari dell'Arma sono intervenuti in zona Borgo San Pietro, chiamati dalla vittima, per fermare un filippino di 33 anni che si era presentato ancora una volta a casa della ragazza. Solo che in questa ultima occasione lo ha fatto portando con sé una pistola per minacciarla.

Poi si è scoperto che l'arma in realtà era solo una scacciacani, ma in quei momenti per chi non è avvezzo con certi 'stumenti' il timore e la paura l'hanno fatta da padrone. Pare che siano stati esplosi anche alcuni colpi, di sicuro la 26enne era terrorizzata e il suo ex non si è spaventato neppure quando si è visto arrivare i carabinieri.

Scattate le manette per il 33enne

Il 33enne filippino ha iniziato prima ad inveire e poi a minacciare anche i militari dell'Arma, rimediando in questo modo l'arresto con l'accusa di atti persecutori, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E finalmente è tornata la calma.