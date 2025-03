La beffa del parcheggio del Palanuoto, realizzato 19 anni fa potrebbe aprire solo in autunno

Il parcheggio del Palanuoto di via Filadelfia, realizzato nel 2006 e mai utilizzato, potrebbe aprire, in via transitoria, per l’autunno del 2025. In tempo per le Atp Finals. Lo ha comunicato in Sala Rossa l'assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Ma sarà la parola fine a questa telenovela?.

Affidato a Gtt

Il parcheggio, affidato in gestione al Gruppo Torinese Trasporti con delibera del 2019, renderà disponibili circa 145 posti auto in una zona fortemente congestionata, con un ulteriore picco di criticità nel parcheggiare in occasione di eventi sportivi. L’apertura al pubblico del parking rinnovato, la cui sistemazione costerà circa 247mila euro, è prevista in concomitanza con l’edizione 2025 delle Nitto Atp Finals. "Al netto di alcuni interventi accessori di rifinitura - ha ribadito Foglietta -, è ipotizzabile la gestione, eventualmente in modalità transitoria, per il prossimo autunno".

Il passaggio è subordinato ai lavori di adeguamento e al presentamento della Scia. In caso di regolare andamento delle procedure di gara si potrà ipotizzare l’avvio delle attività entro i tempi previsti. L'apertura al pubblico dipenderà dall'andamento delle fasi sopra citate. "In caso di regolare andamento delle procedure di gara si potrà ipotizzare l’avvio delle attività entro i tempi previsti".

Autorimessa fantasma

L'autorimessa, come detto, contiene 145 posti e da 19 anni attende di essere utilizzata. Ora verrà sostituito l'ascensore e tempo di attrezzare il parcheggio e di adeguarlo alle normative (adeguamento impiantistico e adeguamento antincendio) e il parcheggio riaprirà. "Diciannove anni per delle autorizzazioni - ribadisce Firrao -, sono un tempo abbastanza indicativo. E ancora oggi dobbiamo incrociare le dita e sperare che l'impianto apra per fine anno. Tenendo anche conto che Santa Rita e Filadelfia sono due zone critiche dal punto di vista della viabilità, motivo che avrebbe dovuto portare l'amministrazione ad accelerare invece che procedere così lentamente".