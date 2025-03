Scontro tra 4 mezzi sulla tangenziale sud: due feriti, traffico in tilt

Un altro incidente, dopo quello avvenuto questa mattina all'altezza dello svincolo interporto, sulla tangenziale sud di Torino tra lo svincolo di Sito e Corso Allamano in direzione Milano.



Nel sinistro sono stati coinvolti quattro mezzi. A riportare le ferite più importanti due persone, di cui non sono state fornite generalità, trasportate all'ospedale di Rivoli. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto si sono generate lunghe code e il traffico bloccato in via di deflusso in direzione nord.